30 أسرة منتجة تتنافس في الوجبات الغذائية بـ«هابي جازان»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تتنافس 30 أسرة منتجة من فتيات منطقة جازان على عرض وبيع مختلف أنواع السلع والوجبات الغذائية، ضمن فعاليات «هابي جازان « التي تنفذها الهيئة العامة للترفيه، بمهرجان جازان الشتوي الـ 12 «جازان الفل .. مشتى الكل»، بالكورنيش الأوسط لمدينة جيزان.

وحرصت الهيئة بالتعاون مع أمانة منطقة جازان والجهات ذات العلاقة على توفير المواقع المناسبة لتلك الأسر بما يتواءم وأنشطة وخصوصية الأسر المنتجة، لتستطيع من خلالها التسويق لمنتجاتها وتحقيق العائد المادي المجزي، إضافة إلى إبراز هوية المنطقة وموروثها الشعبي عبر منتوجاتها والمشغولات الحرفية الأصيلة والوجبات والمأكولات والملابس الشعبية والاكسسوارات التي تقوم الفتيات بإعدادها والإشراف على بيعها.

وأكدت المشاركة سجى العرجاني وعدد من فتيات المنطقة المشاركات في الفعالية أن مشاركة الأسر المنتجة في مختلف الفعاليات التي تشهدها المنطقة تسهم في تسويق منتجاتها واكتساب الخبرة.