السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخفجي
رفعت بلدية محافظة الخفجي 64,704 م3 من الأنقاض والرمال ضمن برنامج إزالة التشوه البصري، بالصيانة الشاملة لبعض الشوارع والأسوار والألعاب، وذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري.
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني أن البلدية استكملت خلال ربيع الآخر الماضي برنامج حملاتها لمعالجة التشوه البصري.
وأضاف أن الأنقاض تمثلت في 38,227 م3 من الكنس الآلي واليدوي بالأحياء والشوارع الرئيسة، و14,450 م3 من الأنقاض بالساحات، و12,027 م3 من النفايات الصلبة من الأحياء السكنية، و36,727 كيس نفايات سعة 50 لإزالة النفايات المبعثرة، واستبدال 580 حاوية نفايات قديمة بجديدة، كما جرى تنظيف المسطحات الخضراء بالواجهة البحرية من الرمال بمساحة 1500 م2، وتنظيف 70 نخلة والمسطحات الخضراء بمساحة 3500 م2، وصيانة 6 مجموعات ألعاب الأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 64 ألف م3 من الأنقاض بالخفجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.