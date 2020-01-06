إزالة 64 ألف م3 من الأنقاض بالخفجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخفجي

رفعت بلدية محافظة الخفجي 64,704 م3 من الأنقاض والرمال ضمن برنامج إزالة التشوه البصري، بالصيانة الشاملة لبعض الشوارع والأسوار والألعاب، وذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري.‍‍

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني أن البلدية استكملت خلال ربيع الآخر الماضي برنامج حملاتها لمعالجة التشوه البصري.‍‍

وأضاف أن الأنقاض تمثلت في 38,227 م3 من الكنس الآلي واليدوي بالأحياء والشوارع الرئيسة، و14,450 م3 من الأنقاض بالساحات، و12,027 م3 من النفايات الصلبة من الأحياء السكنية، و36,727 كيس نفايات سعة 50 لإزالة النفايات المبعثرة، واستبدال 580 حاوية نفايات قديمة بجديدة، كما جرى تنظيف المسطحات الخضراء بالواجهة البحرية من الرمال بمساحة 1500 م2، وتنظيف 70 نخلة والمسطحات الخضراء بمساحة 3500 م2، وصيانة 6 مجموعات ألعاب الأطفال.