عاجل : روسيا والصين تصطف مع إيران .. وثلاث دول غربية تعلن التحالف مع أمريكا وتبدأ أول تحرك.. دم سليماني يدق طبول الحرب الثالثة

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عدن - ياسمين التهامي - اتهمت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، روسيا والصين بمنع صدور بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ‭‭"‬‬يؤكد‭‭ ‬‬حصانة المقرات الدبلوماسية والقنصلية‭‭"‬‬، وذلك في أعقاب الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد في 31 ديسمبر/كانون الأول.

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وأفادت رويترز بأن الموافقة على صدور مثل هذه البيانات تكون بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15.

وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن 27 دولة نددت بالهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد "في تناقض صارخ مع صمت مجلس الأمن بسبب روسيا والصين، وهما تتمتعان بالعضوية الدائمة، ومنعتا إصدار البيان".

وأشارت مصادر أمنية عراقية، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، بأن خمسة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، وأحدها سقط في محيط السفارة الأمريكية، داخل المنطقة الخضراء.

إلى ذلك، حثت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران على عدم الرد على اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني على يد الأميركيين في العراق، في حين تتواتر الدعوات الدولية للتهدئة تجنبا لمواجهة عسكرية إيرانية أميركية.

ففي بيان مشترك، دعت الدول الثلاث إيران إلى الامتناع عن أي تحرك ينطوي على عنف، وقالت إنها مستعدة لمواصلة المشاورات مع كل الأطراف من أجل المساهمة في وقف تصعيد التوتر وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وعبرت في بيانها عن قلق عميق إزاء ما وصفته بالدور السلبي لإيران في المنطقة، وخصوصا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي كان يقوده سليماني.

كما دعت الدول الثلاث طهران إلى التراجع عن كل الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015.

وتتصاعد حدة التوتر في المنطقة منذ يوم الجمعة حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأعلنت إيران أن الرد سيكون قوياً.