شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التلفزيون الرسمي الايراني يعترف بتلقيهم ثاني ضربة عسكرية بعد ”مقتل سليماني” وهذه المرة جاءت من اليمن..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية عن مقتل القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الذي كان يعمل تحت قيادة قاسم سليماني في اليمن.

وقالت القيادي الايراني مصطفى محمد ميرزايي، قتل في احد محاور المقاومة في المنطقة العربية.

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وافاد موقع ”إيران واير“ أفاد بأن هذا الجنرال قُتل خلال اشتباكات في اليمن، في حين يمتنع الحرس الثوري عن إعلان مكان مقتله حتى الآن.

وأشار الموقع المعارض إلى أن ”مصطفى محمد ميرزايي يُعد واحدا من القيادات التي تعمل تحت إدارة وإشراف قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الذي قُتل في غارة أمريكية بالعراق، الجمعة الماضي“.

في حين نفى أن يكون ميرزايي قد قتل في حادثة استهداف قاسم سليماني في العراق، لافتا إلى أن ”السلطات الإيرانية تعمل جاهدة على إعادة جثة القيادي في الحرس الثوري إلى طهران”.

ولا تخفي إيران دعمها المستمر لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، وما لبثوا أن أعلنوا تضامنهم مع طهران، التي تقول إنها سترد بقوة على مقتل الجنرال قاسم سليماني.