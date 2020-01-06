شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طلب البرلمان من القوات الأمريكية مغادرة العراق.. ترامب: لن نغادر إلا إذا نفذت بغداد هذا ”الشرط الوحيد”.. لن تصدق ماهو؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد بفرض عقوبات على بغداد، بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد، مضيفا أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.



وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".

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وقال ترامب، إنه إذا طالب العراق برحيل القوات الأمريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، "سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا. ستكون عقوبات إيران بجوارها شيئا صغيرا".

من جانبه، قال وزير خارجية ألمانيا، إن تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على العراق لا تفيد.

وأضاف: "سنبحث مع بريطانيا وفرنسا اتفاق إيران النووي اليوم"، موضحا: "الدول الثلاث سترد هذا الأسبوع على إعلانات إيران بشأن الاتفاق".



وصباح الأحد الماضي، صوت مجلس النواب العراقي، بالأغلبية، لصالح قرار يلزم الحكومة بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدها المجلس، بطلب من كتل برلمانية، على خلفية اغتيال الولايات المتحدة كلا من قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، فجر الجمعة، ببغداد.

ويطالب القرار الحكومة بإلغاء طلب المساعدة المقدمة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وبتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد واشنطن بسبب انتهاكها لسيادة البلاد.