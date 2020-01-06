شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء: قبيلة سنحان تنقلب على شيخها ”الشيخ علي مقصع” خال الرئيس الراحل صالح وتعين بديلا له..! (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انقلب عدد من مشائخ سنحان على الشيخ علي مقصع خال الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بعد ازاحته من منصبه القبلي واستبداله بالشيخ احمد هادي الحشيشي بعد تعيين الأخير شيخ للقبيلة .

وقالت مصادر قبلية، اليوم الإثنين أن عدد من مشايخ سنحان اجتمعوا يوم أمس في منزل الشيخ الجديد الحشيشي في قرية شعسان المربع الشرقي من مديرية سنحان وتم تنصيب الحشيشي بديلا عن مقصع .

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صنعاء: قبيلة سنحان تنقلب على شيخها ”الشيخ علي مقصع” خال الرئيس الراحل صالح وتعين بديلا له..! (الأسماء)



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وأضافت المصادر أن هؤلاء المشايخ برروا ذلك نظرا لكبر سن الشيخ مقصع لكنهم في الوقت نفسه كانوا قد رشحوا ابنه لخلافة أبيه لكنهم اقالوه أيضا يوم أمس بمنزل الحشيشي بعد تراجع نفوذ آل مقصع بعد مقتل الرئيس السابق صالح .

وأكدت المصادر أن هؤلاء المشايخ تم تجميعهم إلى منزل الحشيشي بحجة الوساطة لإقناع أهالي أسرة الحبابي للعفو عن قاتل ابنهم العوبري بعد صدور أمر المحكمة بإعدام العوبري والذي قتل الحبابي في قرية بيت الشاطبي والتي تنتمي إلى قبيلة سنحان أيضا التابعة لمحافظة صنعاء.

ووضحت المصادر أن أهالي القتيل تم استغلالهم وجعلهم يقدموا 8 اثوار وذبحها لإقناع اولياء الدم بالعفو عن القاتل لكن الاجتماع كان قد تحول لأقالة الشيخ مقصع .

ووضح آخرون أن هؤلاء المشايخ استغلوا تجمعهم وتم حرف الاجتماع عن مساره وتشييخ الحشيشي والذي أكرمهم بالغذاء والمقيل يوم أمس بمنزله.

هذا وتمت جريمة القتل قبل أكثر من عامين بعد قيام الحبابي بطعن العوبري بخنجره الشخصي " الجنبية " بسبب الخلاف على شجرة قات لكن أهالي المقتول رفضوا الإعفاء عن القاتل حتى اللحظة .

الجدير ذكره ان نفوذ الشيخ مقصع تراجع بعد مقتل الرئيس صالح بينما كان نفوذه في السابق يتم على مستوى الدوائر الحكومية والتعيينات نظرا للصلاحيات التي كان يخولها صالح لخاله مقصع .