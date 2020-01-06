خادم الحرمين يدعو إلى قمة عاجلة لقادة هذه الدول.. ووزير الخارجية السعودي يكشف الهدف منها– فيديو

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ، اليوم الاثنين، إن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز ، سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر”.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إن “الاجتماع سيقر خلاله ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والافريقية وخليج عدن”، موضحاً أن “ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية وخليج عدن سيرفع للقادة في اجتماع القمة الذي سيدعو إليه خادم الحرمين “.

وتابع : “تأتي أهمية اجتماعنا اليوم في هذه المرحلة الحساسة التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى تسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه منطقتنا، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن”.

​وأكد وزير الخارجية : “حرص المملكة على “التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء لمواجهة التحديات والمخاطر”.