اخبار السعوديه

أمير القصيم يلتقي سفير سريلانكا لدى المملكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
استقبل أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، سفير جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية لدى المملكة محمد عزمي طاسم، يرافقه مدير مراسم مكتب السفير عبداللطيف جابر، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً بالمملكة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أمير منطقة القصيم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف الدول، وبناء علاقات ترتكز على المصالح المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة كافة. من جانبه عبر السفير السريلانكي، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، مثمنا جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما، منوها بما تحظى به الجالية السريلانكية بمنطقة القصيم وكافة مناطق المملكة من رعاية واهتمام، متمنيا للمملكة حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم يلتقي سفير سريلانكا لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا