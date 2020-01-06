أمير القصيم يلتقي سفير سريلانكا لدى المملكة

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، سفير جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية لدى المملكة محمد عزمي طاسم، يرافقه مدير مراسم مكتب السفير عبداللطيف جابر، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً بالمملكة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أمير منطقة القصيم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف الدول، وبناء علاقات ترتكز على المصالح المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة كافة. من جانبه عبر السفير السريلانكي، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، مثمنا جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما، منوها بما تحظى به الجالية السريلانكية بمنطقة القصيم وكافة مناطق المملكة من رعاية واهتمام، متمنيا للمملكة حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.