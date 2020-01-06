السعودية اليوم / هيئة الهلال الأحمر بحائل عمل مستمر وإنجازات متتالية خلال العام 2019م



حائل 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

حقق فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل العديد من الإنجازات في عام 2019م وذلك في إطار سعيه لتطوير ورفع مستوى الخدمة الإسعافية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 .

وحصل الفرع على المركز الأول على مستوى المملكة في التدريب على " الدورات الإسعافات الأولية " وبلغ عدد المستفيدين (26131) مستفيدًا ومستفيدة ويمثل نقلة كبيرة في مستوى التدريب مقارنة بالأعوام السابقة بسبب التحديات والمعوقات التي كانت تواجه الهيئة ومن أهمها الاستدامة المالية، ومحدودية الكوادر العاملة في إدارة التدريب، وعدم وجود إلمام كامل من قبل أفراد المجتمع بأهمية تعلم الإسعافات الأولية والمبادرة في تعلمها .

كما تمكنت الهيئة بفرع حائل من الحصول على المركز الأول في منصة اعتماد وزارة المالية بخصوص مستحقات المتعهدين والمؤسسات والشركات وموظفي الهيئة، كما حصلت على المركز الثاني في تقييم المراكز الإسعافية طوال العام وبنسبة 100% وحققت مراكز متقدمة في المؤشر العام للخدمة الإسعافية ومؤشرات رضا المستفيدين، ومؤشرات أداء الخدمة الإسعافية.

وفي جانب البلاغات، فقد تلقت غرفة عملية الهلال الأحمر السعودي بحائل خلال عام 2019م أكثر من (13.900) بلاغ معظمها رُحلت إلى فرق الإسعاف المتواجدة على مدار الساعة في مراكز الهيئة المنتشرة داخل المنطقة وتعومل معها بنجاح عبر مباشرتها بأوقات قياسية ومعالجتها من قبل طواقم طبية مختصة ومؤهلة وبالتالي نقلها إلى المنشآت الصحية في حال تطلب ذلك، وتمكنت الكوادر الإسعافية المتميزة بفضل الله من إجراء (11) عملية إنعاش قلبي رئوي ناجحة خلال العام، حيث أسهمت هذه العمليات على إعادة التنفس وتدفق الدم لأشخاص تعرضوا لتوقف القلب عن العمل .

وقامت الفرق خلال هذا العام بإجراء (7) عمليات ولادة طبيعية ناجحة لحالات لم تتمكن من الوصول إلى المنشآت المخصصة للنساء والولادة، وهذا يؤكد على الدور المهم للكوادر الإسعافية باللحظات الصعبة التي يمر فيها المصاب أو المريض ويحتاج فيها إلى رعاية كبيرة بما يقلل من فرص الوفاة أو حدوث المضاعفات، ويزيد من احتمالات التماثل للعلاج والشفاء - بمشيئة الله - .

وأطلقت الهيئة مشروع المسعف الإلكتروني باستخدام الأجهزة الحديثة لاستقبال البلاغات وإدخال بيانات المريض وتقرير النقل الإسعافي للمرضى والمصابين، وتشغيل برنامج تتبع المركبات وربطه إلكترونيًا بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وعلى صعيد المراكز الإسعافية فقد افتُتح مركز إسعاف الصناعية في المجمع الحكومي كما افتُتح قسم التدريب النسائي.

ونفذ فرع الهيئة بحائل خطة فرضية على مستوى عالٍ لتجربة أداء وفعالية سيارات الإسعاف من نوع الدفع الرباعي التي زود بها الفرع مؤخرًا والمخصصة للحالات الإسعافية في النفود والشعاب والمناطق الوعرة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بما يظهر التجهيز العالي والقدرة القيادية المتمكنة للهيئة في حال وقوع حوادث أو كوارث لا سمح الله على الطرق الوعرة وداخل النفود، إضافة إلى مشاركة الهيئة في (11) خطة فرضية مع جهات حكومية أخرى.

كما لم تغفل الهيئة بمنطقة حائل خلال العام الماضي عن جانب التطوع وهو جانب مهم من الجوانب التي ركزت عليها رؤية المملكة 2030، حيث بادرت إلى إقامة 17 مبادرة تطوعية خلال هذا العام، إضافة إلى المشاركة في 28 فعالية مختلفة و 16 مشاركة رياضية قدمت الهيئة خلالها العديد من الخدمات الطبية الإسعافية لأفراد المجتمع بكوادر شابة من أبناء وبنات المنطقة الذين دُربوا وأُهلوا بالشكل المطلوب ليكونوا عونًا بعد الله وسواعد إنسانية تسهم في خدمة وطننا الغالي، وأثبت المتطوعون والمتطوعات الذين بلغ عددهم ( 950 ) كفاءة عالية في تحمل المسؤولية وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية، والتنظيم والإشراف والعديد من الخدمات في مختلف المجالات كما تسعى الهيئة بشكل مستمر إلى استقطاب المتطوعين والمتطوعات لتعزيز هذا الجانب.

وتحرص الهيئة على التواجد بشكل مكثف في جميع المناسبات والفعاليات والأيام العالمية التي تُنظم بمنطقة حائل وذلك لنشر التوعية الصحية عبر وسائل شرح متنقلة يُدرَّب من خلالها أفراد المجتمع على كيفية التعامل مع الإصابات المنزلية والحوادث في حال وقوعها - لا سمح الله - وحث أفراد المجتمع على الالتحاق بالبرامج التدريبية التي توفرها الهيئة في مجال الإسعافات الأولية إضافة إلى توفير التغطية الإسعافية لعدد 33 فعالية استفادت منها العديد من الجهات الحكومية والجمعيات والأندية.

واستكمالًا لدورها الإنساني فقد قامت الهيئة بتنفيذ عدد من الأنشطة الاجتماعية خلال عام 2019م التي كان من أبرزها المبادرة بتنفيذ حملتين للتبرع بالدم في مستشفى الملك سلمان التخصصي ومستشفى حائل العام، إضافة إلى المبادرة بزيارة مرضى الكلى المنومين في وحدة غسيل الكلى في مستشفى الملك خالد بحائل بهدف تقديم الدعم النفسي لهم، وفي ذات الإطار بادرت الهيئة في زيارة المرضى المنومين في أقسام التنويم بمستشفى الملك خالد ومستشفى حائل العام.

وعلى الصعيد الرياضي فقد تمكنت فرق الإسعاف في الهيئة من تغطية (121) مناسبة رياضية شهدتها المنطقة خلال عام 2019م.

وتعمل الهيئة خلال هذه الأيام على تنفيذ خطتها المقررة مسبقًا، للمشاركة في تقديم الخدمات الإسعافية والقيام بجميع الأدوار المطلوبة منها على أكمل وجه في موسم حائل 2019م الذي تشهد فيه المنطقة توافد أعداد كبيرة من الزوار لحضور الموسم عبر آلياتها المجهزة بجميع الوسائل والإمكانات الطبية الحديثة، وسيارات الدفع الرباعي التي تملك القدرة على مباشرة الحوادث في النفود وعلى الطرق الوعرة، ومن خلال أطباء وأخصائيين وفنيين في مجال الإسعاف وعلى مستوى عال من التدريب والتأهيل.

// انتهى //

17:20ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.