السعودية اليوم / "تطوير للمباني" تبدأ التسويق لمشروع المجموعة الثانية بالمدينة المنورة لإنشاء 60 مدرسة



الرياض 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

بدأت شركة تطوير المباني "TBC" اليوم، الجولات التسويقية لمشروع المجموعة الثانية بالمدينة المنورة, ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وتعد الجولة التسويقية المنعقدة بالمدينة المنورة، الأولى ضمن سلسلة جولات ستنظم على التوالي في كل من: (الرياض، وأبو ظبي، وجدة، والدمام), وتستعرض الجولة أمام شركاء

TBC من المطورين العقاريين والمستثمرين المحليين والخليجيين والدوليين والممولين، مشروع المجموعة الثانية من مسار البناء والصيانة والتحويل ضمن مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية الموافق عليها بالأمر السامي الكريم رقم 44811 وتاريخ 28 / 9 / 1438هـ وبشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 179 وتاريخ 26 / 3 / 1440 هـ بالموافقة على مسار البناء والصيانة والتحويل واعتماد ميزانيته.

وكشفت شركة TBC عن معايير اختيار المواقع لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتتمثل في: (مناسبة حجم المشروع (عدد المدارس) لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص (60 مدرسة للمجموعة)، وتوافر صكوك ملكية للأراضي التي سيتم تنفيذ المشاريع عليها، ووقوع الأراضي ضمن النطاق العمراني للمدن، وتطابق استمارات البرمجة مع صك الملكية للأراضي ورخص البناء، وخلو الأراضي من التضاريس والعوائق والمباني التي تحتاج للإزالة.

ويتضمن مشروع المرحلة الثانية الذي تعتزم TBC إنجازه بالمدينة المنورة مع حلول عام 2023 عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص تتمثل في بناء (60) مدرسة في المنطقة، وتشغيلها جميعاً على مدى 20 عامًا، لتخدم أكثر من 50,000 طالبٍ وطالبة.

وبدأت TBC العمل على إنجاز المجموعة الثانية مع مطلع العام الماضي (2019)، بأخذ الموافقات على بدء العمل في المجموعة الثانية وإنجاز الدراسات اللازمة، وصولًا إلى مرحلة تأهيل المستثمرين التي يشهد انطلاقتها هذا الملتقى المُقَرّ وفق الجدول الزمني لبدء الطرح، حتى يتسنى للمستثمرين الراغبين في المشاركة في المشروع دراسة كراسات الشروط وإعداد عروضهم التي سيتقدمون بها.

وستُطرح كراسة الشروط في أبريل المقبل 2020م على أن تُسْتلم العروض في سبتمبر نهاية الربع الثاني من هذا العام (2020م)، وتبدأ عملية تقييم العروض والتوصية بترسيتها بحلول نهاية العام، وتبدأ أعمال البناء في يونيو 2021م، على أن تُسَلَّم المدارس مكتملة التجهيز في يونيو 2023م.

وكانت شركة TBC في وقت سابق من العام الماضي (2019م) أطلقت مشروع المجموعة الأولى في مدينتي مكة المكرمة وجدة لـ 60 مدرسة ، منها 27 مدرسة في جدة، تنجز في منتصف عام 2022م، و33 مدرسة في مكة المكرمة تنجز في منتصف عام 2023م.

يذكر أن شركة TBC التي تأسست في الربع الرابع من عام 2012، هي شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

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17:06ت م

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