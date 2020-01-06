شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية : توجيهات القيادة لها أثر بالغ في تأسيس مجلس الدول المشاطئة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، إنه بمباركة قادتنا، وبحضور إخواني وزراء خارجية الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، دشنّا في الرياض اليوم مرحلة جديدة فيما بيننا بالتوقيع على ميثاق تأسيس مجلس يجمع هذه الدول لتسريع وتيرة التعاون وتعزيز قدراتها لمواجهة أي تحديات ومخاطر.

وأضاف سموه "كان لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين ولمتابعة و إشراف سيدي ولي العهد أبلغ الأثر في تحقيق هذه الخطوة الهامة والحيوية" .

وتابع وزير الخارجية : سيسهم المجلس بإذن الله في تطوير سبل التعاون المشترك بين دولنا المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وأوضح سموه إن مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن سيزيد بإذن الله من فرص التعاون الاستثماري والاقتصادي والتنموي بين دولنا، لما للبحر الأحمر من أهمية بالغة لكونه المعبر الرئيس للتجارة بين دول شرق آسيا وأوروبا وكذلك الحال لخليج عدن الذي يتمتع هو الآخر بأهمية لاستقرار الاقتصاد العالمي.