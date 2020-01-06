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رئيس الأركان يقلد نظيره البريطاني وسام الملك عبدالعزيز

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استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي يوم أمس الأحد، رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق الأول الركن نيكولاس كارتر .

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

إثر ذلك قام رئيس هيئة الأركان العامة بتقليد رئيس أركان الدفاع البريطاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

حضر اللقاء قادة أفرع القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة . كما حضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة السيد سايمون كوليس وعدد من كبار الضباط

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