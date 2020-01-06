أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 6/1/2020.. وعيار 24 يسجل 189.98 ريال

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الايام الماضية وهذا بفعل صعود السعر العالمي لأوقية الذهب والتي تعتبر هي المتحكم الرئيسي في سعر الذهب عالميا مما يؤثر على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول، وسوف نستعرض عليكم أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 6/1/2020.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6/1/2020 في السعودية

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 6 يناير 2020 بشكل واضح جدا، وهذا بعد صعود السعر العالمي لأوقية الذهب اليوم وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 189.98 ريال مقابل 50.63 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 174.15 ريال مقابل 46.41 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 166.23ريال مقابل 44.31 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 142.48ريال مقابل 37.98 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 110.82 ريال مقابل 29.54 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 94.99 ريال مقابل 25.32 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.330 ريال مقابل 354.44 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 189.976 ريال مقابل 50.633 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية 5.908 ريال مقابل 1.575 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بفعل صعود الذهب عالميا بسبب الاضطرابات الموجودة في الوقت الحالي بين أمريكا وإيران وأيضاً الأوضاع السارية في الشرق الأوسط.