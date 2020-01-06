شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يفتتح ورشة العمل “لرؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس افتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض اليوم، ورشة العمل التي أقامتها وزارة الخارجية بالشراكة مع الأمانة العامة لمجموعة العشرين، لرؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين، بحضور وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين فهد المبارك، والمستشار بالديوان الملكي الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين فهد التونسي.

ورحب سموه في كلمته الافتتاحية بأصحاب السمو والمعالي رؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين ، مؤكدًا على أهمية برنامج المملكة الطموح لسنة رئاسة مجموعة العشرين، ودور وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج لإبراز الصورة المشرفة للمملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزير الخارجية يفتتح ورشة العمل “لرؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.