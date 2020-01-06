السعودية | الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية الأردن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:26 مساءً, 6 يناير 2020 م المناطق - واس التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في الرياض اليوم, معالي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي, وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين المملكة والأردن وسبل تعزيزها في المجالات كافة, إلى جانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

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