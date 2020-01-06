شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يفتتح ورشة العمل «لرؤساء بعثات المملكة لدى دول العشرين» والان نبدء بالتفاصيل

افتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض اليوم، ورشة العمل التي أقامتها وزارة الخارجية بالشراكة مع الأمانة العامة لمجموعة العشرين، لرؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين، بحضور وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين فهد المبارك، والمستشار بالديوان الملكي الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين فهد التونسي.

ورحب سموه في كلمته الافتتاحية برؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين ، مؤكدًا على أهمية برنامج المملكة الطموح لسنة رئاسة مجموعة العشرين، ودور وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج لإبراز الصورة المشرفة للمملكة.