شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يبحث التعاون مع نظيره الإريتري والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه اليوم، وزير الإعلام بدولة أريتريا يماني قبر مسقل . وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

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