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نائب ترامب: فيلق القدس بقيادة سليماني وراء استهداف مطارات مدنية بالمملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني، نفذ عدة هجمات على أهداف مدنية بينها مطارات في المملكة.
وقال بنس في تغريدة له : تحت قيادة سليماني، نظّم فيلق القدس في اليمن وأتاح إطلاق صواريخ أدت إلى مقتل العشرات في المنطقة وشملت تلك الأهداف مطارات مدنية في المملكة العربية السعودية.
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