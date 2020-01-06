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شكرا لقرائتكم الإمارات: مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر يعزز الأمن والاستقرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإمارات: مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر يعزز الأمن والاستقرار
ثمنت دور المملكة في تأسيس هذا المجلس
متابعات الخليج 365 - الرياض
رحبت دولة الإمارات بالإعلان عن تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن من شأن هذا المجلس أن يعزز من آليات الاستقرار والتعاون والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة بأكملها بحسب وكالة وام.
وأكدت أن مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن يمثل بعدًا مؤسسيًا ضروريًا للتنسيق بين جميع هذه الدول والتعاون فيما بينها بما يعود بالفائدة عليها وعلى شعوب المنطقة.
وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي جهود المملكة العربية السعودية الدبلوماسية ودورها المحوري في الوصول إلى تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والتوقيع على ميثاق المجلس.
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