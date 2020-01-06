2020-01-06

الأردن تقف مع المملكة في كل ما يحفظ أمنها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي على وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها، لافتًا إلى أن أمن السعودية وأمن الأردن واحد لا يتجزأ، مثمنًا دعم السعودية للأردن.

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جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اليوم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأردني، في الرياض، لبحث تطوير العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والمستجدات في المنطقة بحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وأكد الوزيران خلال لقائهما قبيل انعقاد اجتماع الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في العاصمة السعودية، إرادة البلدين الراسخة وزيادة التعاون وتعزيز العلاقات الأخوية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخوه الملك عبدالله الثاني.

كما بحثا الأوضاع في المنطقة، وأكدا ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز الأزمات الإقليمية وخفض التصعيد وبناء علاقات إقليمية مبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

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