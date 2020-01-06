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2020-01-06 الشبانة يبحث التعاون المشترك مع وزير إعلام إريتريا متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه اليوم، وزير الإعلام بدولة إريتريا يماني قبر مسقل .

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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