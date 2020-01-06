7 مزايا في الإقامة المميزة لا توفرها رخصة الإقامة

2020-01-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر مركز الإقامة المميزة ” إنفوجراف” يتضمن المقارنة بين مزايا الإقامة المميزة والفرق بينها وبين رخصة الإقامة.

وقال المركز إن رخصة الإقامة مرتبطة بصاحب العمل في حين أن الإقامة المميزة لا ترتبط بصاحب العمل كما تشترط تأشيرة السفر موافقة صاحب العمل في حال رخصة الإقامة على عكس الإقامة المميزة حيث تمنح صاحبها حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا.

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وكانت المملكة بدأت في يونيو الماضي في استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”.

وتمت الموافقة على منح الأجانب الإقامة المميزة بالسعودية، مؤخرًا، بعد إقرار مجلسي الوزراء والشورى بالمملكة الأنظمة والشروط المتعلقة بها.

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