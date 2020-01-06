مواطن وعمه يفوزان بقعودين في مسابقة القعود

2020-01-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

خطف مواطن وابن أخيه اليوم الاثنين قعودين في مسابقة “القعود قعودك لا طرحته” التي يقدمها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة للجمهور.

وشهدت المسابقة تأهل متابعات الخليج 365 عماش مناحي المصارير إلى المنافسة على الجائزة الكبرى بعد طرحه للقعود في أقل من 25 ثانية، فيما حصل ابن أخيه مناحي هويشل مناحي المصارير على القعود.

وأوضح عماش المصارير أنه تمكن من طرح القعود خلال 12 ثانية وقال: “هذا توفيق من الله أولًا، ثم من الخبرة كوني ابن بادية وأجيد هذا الأمر جيدًا”.

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وأضاف:” لطرح الإبل فنون يعرفها أهل الإبل تُمكّن الشخص من طرح القعود بسهولة”، مشيرًا إلى أنه سوف يقدم القعود كرامة للجمهور الحاضر لمسيرة منقياتهم.

وتستمر مسابقة ” القعود قعودك لا طرحته” حتى 14 يناير الحالي.

ويحصل المتسابق على “القعود” إذا نجح في طرحه خلال دقيقة، أما المتسابق الذي يفشل في إسقاط “القعود” في المدة المحددة فيتم استبداله بمشارك آخر من الجمهور، وإذا تمكن المتسابق البديل من إسقاط “القعود” خلال 25 ثانية فيتأهل للتصفيات النهائية على الجائزة الكبرى، إضافة لحصوله على “القعود”.

وفي ختام التصفية النهائية لمنافسات المسابقة يحصل المتسابق الأسرع من بين المتأهلين على الجائزة الكبرى، والتي سيعلن عنها لاحقًا.

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