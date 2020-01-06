ملاك الإبل: منع العبث يرفع دخل المواطن‎

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ملاك الإبل: منع العبث يرفع دخل متابعات الخليج 365
متابعات الخليج 365 - الرياض
أشاد ملاك الإبل بقرارات لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والتصدي لمرتكبي العبث في الإبل من خلال استخدام العديد من الطرق الصناعية لتجميل الناقة وحقنها بالبوتوكس إضافة إلى الجراحات التجميلية الأخرى، التي لا تراعي حقوق الحيوان والمنافسة الشريفة، مشيرين إلى أن كبح تلك الطرق غير الشرعية ساهم في اهتمام الملاك على إنتاج السلالات الطيبة ودفع رجال الأعمال للاستثمار في الإبل.
وقال مالك الإبل فهد الدوسري قرارات لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز الإبل دفعت متابعات الخليج 365 للاهتمام بإنتاج السلالات الطيبة للاستفادة من بيعها وساهمت في إقبال رجال الأعمال للاستثمار في الإبل.
وأضاف: قطع الطريق على مرتكبي العبث في الإبل بتخصيص لجان ذات خبرة للكشف عنه والتشهير بمرتكبيه قرار حكيم ردع التعدي على الحيوان وساهم في رفع دخل متابعات الخليج 365، كون المربين لو استمر العبث في تجميل الإبل بالطرق الصناعية لن يستمر في الإنتاج والبيع، ويعتبر الاستثمار في الإبل الدخل الأساسي لعديد من الأسر في المملكة ويعد نشاط بيع وشراء الإبل هو الدخل الأساسي لديهم.
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