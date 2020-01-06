“تحركات” سعر الذهب السعودي اليوم الإثنين 6/1/2020 بالريال والدولار في السوق السعودي نحو الارتفاع

الذهب السعودي من أهم المعادن النفيسة بالسوق السعودي، حيث يهتم السعوديون بشراء الذهب الذي يتم تقديمه في الزواج والخطبة، ويعتبر من أهم أدوات الزينة عند النساء، بل له أهمية كبيرة عند الرجال ايضاً لإعتباره الملاذ الأمن حين الحاجة إليه ويتم إدخاره عبر الزمن، لما يميز الذهب بأنه غير قابل للتلف ولا يتأثر بالعوامل البيئية، بالإضافة لنقائه وملاذ أمن للإدخار طويل الأمد سواء للأفراد أو الحكومات التي تلجأ إليه في بعض التعاملات الاقتصادية.

تحركات سعر الذهب السعودي، يشهد اليوم سعر الذهب السعودي، ارتفاع كبير في سعر جميع الاعيرة بصورة غير مسبوقة، حيث يتأثر الذهب بالاسعار العالمية وحالة العلاقات بين الدول الكبار في المجموعة الاقتصادية، و تشهد المنطقة هذه الفترة تطورات على الصعيد الدولي و الصعيد العربي، بسبب الخلافات بين أمريكا و إيران، و تدخلات تركيا العسكرية في ليبيا.

مميزات الذهب السعودي

يتم إستخراجه من باطن الأرض، وتصنيعه بالشكل الذي يصل للمستهلك بمحلات الذهب، ويتم تداوله بين السعوديين بصورة كبيرة وعلي نطاق واسع، حيث يتميز بدرجة نقاء وجودة وكفاءة عالية، وذلك لعدم إضافة أي عناصر على الذهب سوي عنصر الزئبق، ويسهل فصل الذهب عن الزئبق لأن الذهب غير قابل للإلتصاق، ويتميز باللمعان والنقاء.

بدايات إكتشاف الذهب بالسعودية

تم إكتشاف الذهب منذ القدم ويرجع تاريخ إكتشافه إلي 900 سنة ميلادية، ثم في العصر الحديث تم البحث مجدداً عن الذهب في عهد الراحل الملك “عبدالعزيز أل سعود” عام 1939 ميلادياً، وذلك من خلال منجم “مهد الذهب”، وتعتبر السعودية من أكبر الدول التي لديها إحتياطي كبير من الذهب يصل إلي 20 مليون طن في باطن الأرض لم يتم إستخراجه حتي الأن.

سعر الذهب اليوم 6/1/2020 في السوق السعودية

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي جرام عيار 24 190.30 ريال 50.72 $ جرام عيار 22 174.44 ريال 46.49 $ جرام عيار 21 166.52 ريال 44.38 $ جرام عيار 18 142.73 ريال 38.04 $ جرام عيار 14 111.04 ريال 29.59 $ جرام عيار12 95.15 ريال 25.36 $ الأوقية 5.918 ريال 1,577 $ الجنيه الذهب 1.332 ريال 355.05 $ الكيلو الذهب 190.301 ريال 50.720 $

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