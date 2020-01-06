شكرا لقرائتكم خبر عن العراف العراقي الشهير الذي تنبأ بمقتل قاسم سليماني والمهندس يفجر مفاجأة مدوية ويكشف مصير عبدالملك الحوثي وماذا سيحدث في اليمن عام 2020 شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بكل جراءة.. مذيعة MBC ‘‘لجين عمران‘‘ برفقة راشد الماجد تشعر بالبرد وتحتاج لحضن دافئ! (شاهد) العرافة اللبنانية المشهورة ’’ماغي فرح‘‘ تفجر مفاجأة مزلزلة وتعلن عن ‘‘توقعات صادمة‘‘لما سيحدث في 2020 وماهي الدول التي سيتم الإطاحة بحكامها (شاهد)

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