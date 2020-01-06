شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الطريقة الغريبة التي نقل بها جثمان قاسم سليماني إلى إيران.. ومفاجأة بشأن ما حصل لجثة المهندس في طهران! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من داخل الطائرة التي نُقل فيها جثمان الجنرال الإيراني قاسم سليماني، من بغداد إلى طهران.

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شاهد الطريقة الغريبة التي نقل بها جثمان قاسم سليماني إلى إيران.. ومفاجأة بشأن ما حصل لجثة المهندس في طهران! (فيديو)

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وظهر في مقطع الفيديو، توابيت بداخلها جثمانا سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقياديون آخرون.

وكانوا كلهم قتلوا إثر ضربة أمريكية استهدفتهم قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة الماضي.

وحسب ما ظهر في الفيديو، وضعت التوابيت على مقاعد الركاب، فيما لفت بالعلم الإيراني، باستثناء تابوت المهندس، الذي لُف بالعلم العراقي، ووضع على كل واحد من التوابيت صورة لصاحب الجثمان واسمه.

وعرضت شاشة التلفاز داخل الطائرة، مقاطع فيديو لقاسم سليماني وأغاني إيرانية.

وأثار مقطع الفيديو سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الطريقة التي وضعت بها التوابيت على مقاعد الركاب.

ونُقل جثمان المهندس إلى إيران لإجراء فحص DNA عليه، بحسب ما أعلن الحشد الشعبي العراقي في وقت سابق.

وأمّ المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، المصلين، يوم الاثنين في صلاة الجنازة على قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الذي قتل في ضربة أمريكية بطائرات مسيرة في العراق.

وأظهرت مقاطع فيديو خامنئي ومسؤولين آخرين، وهم يبكون خلال صلاة الجنازة.