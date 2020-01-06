شكرا لقرائتكم خبر عن بتنسيق مع الامارات.. فريق تابع للموساد الإسرائيلي قام بتهريب العميد ”طارق عفاش” من صنعاء.. والضابط ”الحضرمي” يكشف (تفاصيل العملية)..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الضابط محمد الحضرمي، أحد ضباط الحرس الجمهوري ومرافقي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، أن طارق عفاش كان على صلة وثيقة بأبوظبي من بداية الحرب، وأضاف لموقع يمن دايركت أنه كان يحاول منذ البداية مع اللوبي المحيط به إيجاد شرخ كبير بين المؤتمر والحوثيين.

ومنذ فعاليات أغسطس 2017م الخاصة بالاحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام، حاول طارق باستماتة لتفجير الوضع بين المؤتمر والحوثيين من أجل تصفية عمه والتخلص منه، ليتسيد المشهد ويكون صاحب الكلمة الأولى في إرث آل عفاش، خاصة وهو الوحيد الموجود داخل اليمن، حسب رصد يمن دايركت، فيما أحمد علي عبدالله صالح لايزال رهن الإقامة الجبرية في الإمارات ، ويحيى أخوه مشغول بصبايا لبنان وإدارة مملكة آل عفاش الاقتصادية في الشام ومصر.

قد يهمك ايضاً:

عاجل السعودية تعلن عن تشكيل تحالف عربي جديد يضم 7 دول وهذه هي مناطق جبهاته وعملياته العسكرية (اسماء الدول)

لأول مرة.. الكشف عن خطة تصفية “قاسم سليماني” ومن هو الرجل صاحب فكرة الاغتيال والمقرب من بن سلمان؟

الموساد الإسرائيلي يكشف عن قائمة اغتيالات من ”4” شخصيات أبرزها قاسم سليماني .. تم تصفية ”3” وبقي هذا الشخص فقط! (الأسماء)



العراف العراقي الشهير الذي تنبأ بمقتل قاسم سليماني والمهندس يفجر مفاجأة مدوية ويكشف مصير عبدالملك الحوثي وماذا سيحدث في اليمن عام 2020 شاهد

شاهد الطريقة الغريبة التي نقل بها جثمان قاسم سليماني إلى إيران.. ومفاجأة بشأن ما حصل لجثة المهندس في طهران! (فيديو)

بتنسيق مع الامارات.. فريق تابع للموساد الإسرائيلي قام بتهريب العميد ”طارق عفاش” من صنعاء.. والضابط ”الحضرمي” يكشف (تفاصيل العملية)..!

انتقاما على مقتل قاسم سليماني.. هجمات إيرانية ”فتاكة” على أهداف حساسة في السعودية بضوء أخضر أمريكي



عاجل: النفيسي يخرج عن صمته ويرد على قرار القضاء الكويتي اعتقاله بتهمة الإساءة للإمارات.. شاهد ماذا قال؟؟

Advertisements

ترامب يقرر ”مصاهرة العرب” ويحتفل بخطوبة ابنته ”تيفاني” والعريس نجل ثري عربي.. شاهد من يكون وما هو بلده؟ (صورة)



هل تذكرون الكتاب الذي كان بحوزة قاسم سليماني خلال عملية مقتله؟؟.. شاهدوا ماهي المفاجأة غير المتوقعة بشأنه بعد كشف السر؟



عشرات الشباب والبنات في السعودية يمارسون ’’العري’’ والفعل الفاضح في حدائق المملكة.. وهكذا كان مصيرهم! (شاهد)



شاهد المغامسي: يجوز للرجل القوي ’’نكاح’’ مجموعة نساء في وقت واحد !! (فيديو)



ماذا يفعل شرب الماء الساخن على معدة فارغة؟.. ستندهش حين تشاهد هذا ’’الفيديو’’



أول دولة عربية تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع دولة الامارات العربية المتحدة.. والسبب؟

عاجل : الطائرة التي اغتالت قاسم سليماني انطلقت من هذه الدولة الخليجية .. الحشد الشيعي يفجر مفاجأة مزلزلة ويصدر البيان رقم1

عاجل : أول دولة خليجية تقرر رسميًا إنهاء التواجد العسكري الأمريكي بالكامل في أراضيها وإخراج جميع القوات الأمريكية من البلاد

قوقل يصدم اليمنيين.. اليمن تحتل الترتيب رقم (1) عربيا في البحث عن ”الجنس” وخاصة هذه المدن (صورة+ المحافظات)



وأكد الحضرمي أن الإمارات نسقت مع فريق من الموساد الإسرائيلي قام بتهربب طارق صالح عبر طائرة عمودية وليس كما شاع أنه هرب عبر البر.

منوهاً إلى أن الطائرة حلقت على ارتفاع بسيط من الأرض قرب مركز الكميم، فيما قام سرب من الطيران الإماراتي بالتحليق والقصف المكثف على الحوثيين في محيط منزل صالح وعموم صنعاء، في ليلة الثالث من ديسمبر التي شهدت أقوى الاشتباكات بين الحوثيين والمؤتمر.

وحينها تم تسريب الأخبار بأن طارق قد قتل، فيما هو كان قد استقر في أبوظبي وينتظر إسدال الستار على الفصل الأخير من مسرحية مقتل الزعيم.