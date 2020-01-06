بالفيديو.. العمري: ارتفاع الطلب على العقارات سيضرب القطاع الخاص

أكد الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري إن ارتفاع المديونيات على المواطنين، والطلب الاستهلاكي سيضرب القطاع الخاص مما يتسبب في فصل الموظفين. وأوضح العمري خلال حواره في برنامج “تم”:” خلال ال4 سنوات التي أقرت فيها الرسوم تم تحريك التمويل وتحرير الأرضي الخام من الاحتكار “، مشيرا:” عندما توقفت العجلة التي تحرك الرسوم أصبحنا نواجه أزمة تنموية كبيرة”.

ولفت العمري:” سنصل إلى مليون و200 ألف مواطنين مقترضين قروض عقارية تأخذ والبنوك 60 % من راتبه”.

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