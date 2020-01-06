رفع أسعار مواقف السيارات بمطار الرياض.. وخصم 50% بمطار جدة في هذه الحالة

رفعت الشركة المشغلة لمواقف السيارات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض أجور مواقف الفترات القصيرة للسيارات، من 3 ريالات إلى 5 ريالات في الساعة، وذلك اعتباراً من بداية هذا العام 2020.

وحول أسعار المواقف بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، أوضح متحدث الطيران المدني إبراهيم الروساء، بعد أن شكا العديدون من ارتفاع أسعار المواقف بالمطار الذي يفرض 10 ريالات للساعة الواحدة، أن هناك خصماً يصل إلى 50% عند الدفع عبر الماكينات الذاتية.

يذكر أن مطار الملك خالد بالرياض يخصص مواقف للفترات الطويلة، تكون أجرتها فقط 3 ريالات للساعة الواحدة، إضافةً إلى المواقف الاقتصادية.