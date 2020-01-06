الأمير تركي بن محمد يسلم أمير الكويت رسالة شفوية من خادم الحرمين

سلّم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح بيان للديوان الأميري أن الرسالة التي سلمها الأمير محمد للشيخ صباح خلال استقبال الأخير له في قصر بيان، صباح اليوم (الإثنين)، تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
وحمل أمير الكويت، الأمير محمد تحياته وتقديره لأخويه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية.
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