عاجل-خادم الحرمين يبارك تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (الاثنين)، وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهم: وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية بدولة إريتريا عثمان صالح، ووزير الخارجية بالجمهورية اليمنية محمد الحضرمي، ووزيرة الخارجية بجمهورية السودان أسماء محمد عبدالله، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود يوسف، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية أحمد عيسى عوض.

ونقل الوزراء لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حمّلهم خادم الحرمين نقل تحياته وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة.

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبارك خادم الحرمين الشريفين تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس.

حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.