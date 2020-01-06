السعودية اليوم / مصادرة أدوات محظورة بالمعابدة وإزالة 13 مبسطا مُخالفا بالعزيزية



مكة المكرمة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

صادرت بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أدوات محظورة لتجهيز الأطعمة وطُبقت حيالها لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحال المخالفة، وذلك ضمن حملتها الرقابية الصحية، كما قامت البلدية بإزالة السيارات المُخالفة أمام بعض المنازل والفنادق.

ورفعت البلدية مخلفات البناء بالأحياء السكنية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، ونفَّذت الفرق الرقابيّة جولات ميدانية لإنذار المُخالفين من ملاك المباني، وإلزامهم بضرورة رفع مُخلفات البناء والترميم، والتعاقد مع أحد الناقلين المؤهلين من الأمانة لتوفير حاويات خاصة بتجميع المُخلفات، حيث تأتي هذه الجهود ضمن مبادرة معالي أمين أمانة العاصمة المقدسة (مكة بلا مُخلفات بناء) لمكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمكة المكرمة.

من جهة أخرى أزالت بلدية الشرائع الفرعية اللوحات الإعلانية والدعائية المخالفة للأنظمة والتعليمات في الشوارع الرئيسية والفرعية، وشملت عدداً من الأحياء لمعالجة التشوه البصري، كما أزالت بلدية العزيزية الفرعية 13 مبسطاً مخالفاً لبيع الشاهي على الطرقات بنطاق البلدية.

وتأتي هذه الحملات التي تقوم بها البلديات الفرعية بمكة المكرمة لتحقيق أفضل الخدمات البلدية والمحافظة على سلامة وراحة السكان ومرتادي الطرقات.

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16:45ت م

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