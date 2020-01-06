السعودية اليوم / وزير الإعلام يستقبل وزير الإعلام بدولة أريتريا



الرياض 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه اليوم، معالي وزير الإعلام بدولة أريتريا يماني قبر مسقل .

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

// انتهى //

16:25ت م

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