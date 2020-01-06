السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يستقبل المدير العام لجمعية "أسرة" ببريدة



الرياض 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, المدير العام لجمعية "أسرة" ببريدة المشرف على أكاديمية قادة المستقبل الدكتور محمد بن عبدالله السيف وعدد من قيادات الأكاديمية وطلابها.

وقدم الدكتور السيف نبذة عن عزم أكاديمية قادة المستقبل افتتاح فرع لها في مدينة الرياض، حيث سينطلق مع بداية الفصل الدراسي الثاني 1441هـ, مشيرًا إلى أن عدد الفروع بلغ حتى الآن للبنين 6 فروع وللبنات فرعان ، وتجاوز إجمالي عدد الطلاب والطالبات 400 .

وأشار إلى مجالات الأكاديمية في تقديم الدورات التدريبية والنشاطات التطويرية والواحة القرآنية والمراجعات الدراسية, إضافة إلى النشاطات الاجتماعية.

بدوره بارك سموه أهداف الجمعية, مثمنًا ما تقوم به الأكاديمية من دور مهم في البناء المعرفي والخدمة التعليمية.

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16:18ت م

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