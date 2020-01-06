السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يلتقي سفير جمهورية سيرلانكا لدى المملكة



بريدة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, سفير جمهورية سيريلانكا الديموقراطية الاشتراكية لدى المملكة محمد عزمي طاسم ، يرافقه مدير مراسم مكتب السفير عبداللطيف جابر, بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً بالمملكة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف الدول، وبناء علاقات ترتكز على المصالح المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة كافة.

من جانبه أعرب السفير السيريلانكي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال، مثمناً جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما, منوهاً بما تحظى له الجالية السيرلانكية بمنطقة القصيم وكافة مناطق المملكة من رعاية واهتمام، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً دوام التقدم والازدهار.

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15:54ت م

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