السعودية اليوم / "البيئة" تطلب آراء ومرئيات العموم حول مسودة مشروع إدارة النفايات



الرياض 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال مسودة مشروع إدارة النفايات، وذلك ابتداء من اليوم ولمدة شهر.

ويهدف نظام إدارة النفايات الذي تعمل الوزارة على إعداده بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى تنظيم عملية إدارة النفايات المتكاملة بين جميع الجهات المعنية وفق اختصاص كل منها، لتقليل إنتاج النفايات وفرزها وتخزينها وجمعها ونقلها وإعادة تدوير ما يمكن منها، وذلك تحقيقًا لمفهوم الاستدامة البيئية والمحافظة على الصحة العامة ورفاهية الإنسان بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.

ونوهت الوزارة بالمهتمين والعموم بإرسال مرئياتهم ومشاركاتهم عبر البريد الإلكتروني:

// انتهى //

15:24ت م

0103



الرياض 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسدعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال مسودة مشروع إدارة النفايات، وذلك ابتداء من اليوم ولمدة شهر.ويهدف نظام إدارة النفايات الذي تعمل الوزارة على إعداده بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى تنظيم عملية إدارة النفايات المتكاملة بين جميع الجهات المعنية وفق اختصاص كل منها، لتقليل إنتاج النفايات وفرزها وتخزينها وجمعها ونقلها وإعادة تدوير ما يمكن منها، وذلك تحقيقًا لمفهوم الاستدامة البيئية والمحافظة على الصحة العامة ورفاهية الإنسان بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.ونوهت الوزارة بالمهتمين والعموم بإرسال مرئياتهم ومشاركاتهم عبر البريد الإلكتروني: [email protected] ، وللاطلاع على النظام زيارة موقع الوزارة على الرابط : https://bit.ly/2ZW7Zm8.// انتهى //15:24ت م0103

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