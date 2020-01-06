السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن ناصر يستقبل مدير السعودية اليوم الشؤون الصحية المكلف



جيزان 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان, بمكتبة في الإمارة اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، وذلك بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة ومدير عام الشؤون الصحية السابق الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي.

ورحب سموّه في بداية اللقاء بمدير الشؤون الصحية المكلف, متمنياً له التوفيق في عمله, موجهاً بتطوير وتقديم أفضل الخدمات بمختلف المرافق الصحية بمنطقة جازان والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وجرى خلال اللقاء بحث آلية تنفيذ ومتابعة المشروعات الصحية بالمنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها ومنها المستشفى التخصصي والنساء والولادة وإعادة وتجهيز مستشفى جازان العام ومستشفيات عددًا من المحافظات ومراكز الرعاية الأولية.

كما تم خلال اللقاء تكريم مدير الشؤون الصحية السابق، نظير جهوده التي قدمها خلال فترة تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بجازان.

من جانبه عبّر مدير عام الشؤون الصحية المعين بجازان عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات, مؤكداً حرصه ومنسوبي الشؤون الصحية بجازان على تحقيق كل ما فيه خدمة أهالي منطقة جازان في كافة الجوانب الطبية والصحية.

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15:16ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.