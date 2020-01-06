السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يلتقي معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات



الباحة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم, معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, وذلك بمقر الوزارة بمدينة الرياض, ضمن زيارات سموّه التي يقوم بها لعدد من أصحاب المعالي الوزراء لدفع عجلة التنمية بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء رحب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بسمو أمير الباحة ،ة مثمنًا لسموه زيارته الكريمة لمعاليه.

وجرى خلال اللقاء مناقشة حاجة المنطقة لتعزيز شبكة الإنترنت وتوفير شبكة واسعة النطاق لتغطية المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها وإيجاد تقنيات عالية المستوى، خاصة في ظل ما تحتاجه الأنظمة الحديثة والتطبيقات الذكية للسرعة العالية في الإنترنت وشبكة واسعة من الألياف البصرية .

وثمن الأمير حسام بن سعود جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما تقدمه من خدمات متطورة للمواطنين والمقيمين، وبما يسرّع من جهود التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد المعرفي لمواكبة أهداف رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، مشيداً سموه بالجهود المبذولة في استثمار طاقات الشباب في مجال التقنية, مؤكدا خلال اللقاء أن منطقة الباحة منطقة جميلة تتمتع بمزايا رائعة تسهم في تحقيق الرؤية, مع التطلع لاكتمال البنية التحتية الرقمية، للارتقاء بالخدمات الإِلكترونية بالمنطقة.

واستمع أمير منطقة الباحة من معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لشرح مفصل عن خطط ومبادرات الوزارة والتوجهات الاستراتيجية الجديدة، وسعيها الدؤوب لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ونشر شبكة النطاق العريض في الباحة، وإلى سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، مستعرضاً الأعمال والمهام المناطة بالوزارة وشركائها الاستراتيجيين والمشروعات التابعة لها والسبل الكفيلة بتقديم أفضل خدمات الإنترنت بالمنطقة.

وأعرب السواحه عن بالغ شكره لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه ومتابعته المستمرة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات, مؤكداً بأن تلك الاحتياجات ستحظى بالاهتمام والمتابعة من قبل الوزارة.

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15:04ت م

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