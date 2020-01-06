السعودية اليوم / شرطة منطقة القصيم : القبض على مقيم لارتكابه جريمة قتل بحق مواطن



بريدة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها ، أسفرت - بفضل الله تعالى - عن ضبط مقيمٍ من الجنسية اليمنية - في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بقتل مواطن طعناً ، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما بمحافظة عنيزة ، وقيامه بنقل الجثمان وإخفائه بمنطقةٍ صحراوية ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه ، حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

// انتهى //

14:55ت م

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