السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية التشيك لدى المملكة



الدمام 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلكا.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على مد جسور التعاون والتواصل مع مختلف الدول، على أسس قائمة على الاحترام المتبادل، وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز العمل الثنائي، ضمن إطار منظومة العمل الدولي والمواثيق الدولية.

وأكد سمو أمير المنطقة أن المملكة حققت خلال الفترة الماضية قفزات تنموية واقتصادية جعلت منها مقصداً للاستثمار والسياحة، وعززت من التبادل التجاري مع عدد من الدول بما فيه جمهورية التشيك.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته، أعرب سفير جمهورية التشيك لدى المملكة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مبنياً أن العلاقة مع المملكة والتبادل التجاري بين البلدين والتعاون في تطور مستمر على مختلف المجالات.

وأشار السفير إلى أن القطاع الخاص في التشيك متحفز للمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.

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14:22ت م

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