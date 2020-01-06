شكرا لقرائتكم خبر عن "موسوعة الإسلام".. أكبر دائرة معارف شاملة في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جمعية دار الموسوعة الخيرية بمكة المكرمة، أعمالها في تأسيس مشروع "موسوعة الإسلام" الهادف إلى تقديم دائرة معارف إسلامية بأقلام المتخصصين من أبناء الإسلام، وذلك بعد صدور القرار الوزاري بتأسيسها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ورفع العضو المؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية دار الموسوعة الخيرية الدكتور علي بن إبراهيم النملة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله -، ولوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تأسيس جمعية دار الموسوعة الخيرية بمكة المكرمة، التي ستعمل على مشروعها المعرفي "موسوعة الإسلام" لتقدم للعالم من مهبط الوحي ودار الرسالة، أكبر دائرة معارف إسلامية بأقلام المتخصصين من أبناء الإسلام، وهو ديدن هذه البلاد المباركة وقادتها - حفظهم الله - بالعمل لكل ما من شأنه رفعة الإسلام والمسلمين وتحقيق رسالة الدين الحنيف بالوسطية والاعتدال.

وأوضح الدكتور النملة أن مشروع "موسوعة الإسلام" نبعت فكرته من افتقار الساحة العلمية إلى وجود موسوعة شاملة عن الإسلام والمسلمين محررة بأقلام منتمية للدين والثقافة الإسلامية، حيث سيسهم المشروع علميًا في المحافظة على الدين والهوية والمكتسبات الحضارية والثقافية، وذلك عبر إصدار مرجع أصيل عن الإسلام والمسلمين من المملكة العربية السعودية وتحديدًا من أطهر البقاع "مكة المكرمة"، وبلغات عدة ليكون ركيزة علمية للتعريف بالإسلام ولتصحيح مازُيِّف حول الإسلام والمسلمين.