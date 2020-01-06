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2020-01-06 المري يخطف بيرق المؤسس بجائزة مزايين الإبل لون المجاهيم متابعات الخليج 365 - الرياض حصدت منقية حمد المري على المركز الأول في فئة بيرق المؤسس للون المجاهيم بجائزة مزايين الإبل ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل. وجاءت في المركز الثاني منقية حمود العتيبي، وفي المركز الثالث جاءت منقية بندر العتيبي. Advertisements وجاءت باقي المراكز كما يلي: تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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