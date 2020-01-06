العبيدي : استقرار الأسواق القبرصية يجذب المستثمرين السعوديين

2020-01-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي على أهمية الشراكات الاستثمارية السعودية القبرصية في مختلف المجالات التجارية وذلك في لقائه مع السفير القبرصي في السعودية ستافروس افجو ستيديس بمكتبة اليوم بمقر المجلس.

وأضاف العبيدي : تستهدف رؤية المملكة 2020 خلق تكامل اقتصادي استثماري مع الدول الصديقة ومنها جمهورية قبرص لما تمتاز به من ثروات طبيعية وموقع جغرافي مميز ، كما أن استقرار أسواق قبرص الاقتصادية تجذب المستثمرين وأصحاب الأعمال السعوديين لخلق شراكات وتوقيع اتفاقيات موسعة ترفع من معدلات التبادل التجاري لهما وتفتح قنوات جديدة للاستثمارات.

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وشدد العبيدي على حرص مجلس الغرف السعودية على دعم قطاع الأعمال السعودي القبرصي وتبادل الزيارات بين البلدين وخلق قصص نجاح للاستثمارات المشتركة لهما تسهم في رفع معدل التبادل التجاري بين المملكة وقبرص الذي لا يتجاوز 170مليون ريال في عام 2018م، من خلال تعزيز الاستثمارات في المنشأة الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في المشروعات الكبرى للبلدين، والتكامل الاقتصادي بين قطاع الأعمال السعودي والقبرصي.

ومن جانبه أكد السفير القبرصي حرص حكومته على تعاون استثماري واسع يكون امتدادًا لنجاحات أصحاب الأعمال السعوديين المستثمرين في قبرص، وتسخير جميع الإمكانيات المادية والامتيازات الجغرافية والثروات الطبيعية للاستثمار السعودية.

كما رحب السفير القبرصي بأصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في قبرص وخاصة مجال السياحة وخطوط الطيران والبحرية، والطاقة والمجال العقاري.

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