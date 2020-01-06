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عدم الاستقرار الجوي يصل ذروته على المملكة نهاية الاسبوع

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2020-01-06

عدم الاستقرار الجوي يصل ذروته على المملكة نهاية الاسبوع

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع مركز طقس العرب اشتداد حالة عدم الاستقرار الجوي على جنوب غرب مع نهاية الأسبوع الحالي بسبب اندفاع كتلتين هوائيتين إحداهما باردة قادمة من الشمال والأخرى دافئة ورطبة قادمة من بحر العرب ستعملان على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي على المرتفعات الجنوبية الغربية من السعودية ومنطقة الربع الخالي يومي الخميس والجمعة.

وتوقع المركز أن تهطل زخات رعدية غزيرة من الأمطار اعتبارًا من يوم الخميس، وتشمل فرصتها مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتترافق بتساقط البرد وبالتالي ترتفع فرص تشكل السيول وفيضان الأودية والشعاب في تلك المناطق خاصة مع ساعات الظهيرة والعصر، كما تتكاثر الغيوم الرعدية في أجزاء من منطقة الربع الخالي وتمتد حالة عدم الاستقرار الجوي شرقًا نحو دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

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