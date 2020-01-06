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2020-01-06 الإطاحة بمقيم قتل مواطنًا وأخفى جثته بالصحراء في عنيزة متابعات الخليج 365 - واس ألقت شرطة القصيم القبض على مقيمٍ من الجنسية اليمنية تورط في قتل مواطن إثر مشاجرة بينهما.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها ، أسفرت – بفضل الله تعالى – عن ضبط مقيمٍ من الجنسية اليمنية – في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بقتل مواطن طعناً ، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما بمحافظة عنيزة ، وقيامه بنقل الجثمان وإخفائه بمنطقةٍ صحراوية ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه ، حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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