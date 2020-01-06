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2020-01-06 رابط التسجيل في برامج جامعة حائل لحملة الثانوية العامة وخريجي معاهد التدريب المهني متابعات الخليج 365 - واس أعلنت جامعة حائل ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن بدء التسجيل في برامج الدبلوم لحملة مؤهل الثانوية العامة وما يعادلها ولخريجي معاهد التدريب المهني والعاملين في مجال تخصصات برامج الدبلوم ويستمر حتى 18 يناير 2020م.

وأوضحت الجامعة أن برامج الدبلوم المهني هي الإعلام الرقميّ والعلاقات العامة وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدارة وتنظيم المؤتمرات ومدة الدراسة فصل دراسي واحد, بالإضافة إلى برامج الدبلوم الأكاديمي في التحرير والسكرتارية ومدة الدراسة فيه فصلان دراسيان وبرنامج الدبلوم في تطبيقات الحاسب المكتبيّة ومدة الدراسة فيه أربعة فصول دراسيّة لافته إلى أن جميع البرامج تبدأ في الفترة المسائية.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية وأن يجتاز المقابلة ويمكن التسجيل بها عن طريق الرابط (هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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