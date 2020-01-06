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النيابة العامة : السجن 57 عامًا و25 مليون ريال غرامة بحق 16 متورطًا بغسيل الأموال

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2020-01-06

النيابة العامة : السجن 57 عامًا و25 مليون ريال غرامة بحق 16 متورطًا بغسيل الأموال

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت النيابة العامة نتائج التحقيقات مع 16 متورطًا بغسيل الأموال والتستر.

ولفتت إلى أنه مجموع العقوبات على المتورطين وصل إلى السجن 57 عامًا وغرامات مالية بلغت (25) مليون ريال.

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