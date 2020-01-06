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2020-01-06 النيابة العامة : السجن 57 عامًا و25 مليون ريال غرامة بحق 16 متورطًا بغسيل الأموال متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements كشفت النيابة العامة نتائج التحقيقات مع 16 متورطًا بغسيل الأموال والتستر. ولفتت إلى أنه مجموع العقوبات على المتورطين وصل إلى السجن 57 عامًا وغرامات مالية بلغت (25) مليون ريال. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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