السعودية | وزير الخارجية السعودي: نأمل ألا يحدث تصعيد في المنطقة

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي: نأمل ألا يحدث تصعيد في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الاثنين، عن أمل السعودية في ألا يحدث تصعيد للوضع في المنطقة، وأن تتخذ جميع الأطراف الخطوات الضرورية لمنع المزيد من التصعيد وأي استفزاز.

كما أضاف في مؤتمر صحافي بعد اجتماع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن "علينا حماية أمن الخليج والبحر الأحمر"، مشدداً أن المملكة حريصة كل الحرص على عدم حدوث أي تصعيد في الوضع بالمنطقة وإنه ينبغي الانتباه إلى المخاطر التي تحدق بالأمن العالمي وليس أمن المنطقة فحسب"

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وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بارك تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهم: وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية بدولة إرتيريا عثمان صالح، ووزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي، ووزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، ووزير الشؤون الخارجية في جيبوتي محمود يوسف، ووزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض.

هذا وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.