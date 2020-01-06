شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتسلم رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق، حيث نقل سموه لأمير دولة الكويت رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - .

وقد حمّل سمو أمير دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

حضر الاستقبال الشيخ علي الجراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد والوفد المرافق لسموه.